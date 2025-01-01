Branded Content By OrthoCarolina
OrthoCarolina provides compassionate and comprehensive musculoskeletal care including operative and non-operative care. Widely known for musculoskeletal research and training, OrthoCarolina physicians have specialized expertise in foot and ankle, hip and knee, shoulder and elbow, spine, sports medicine, hand, pediatric orthopedics, and physical medicine and rehabilitation. Over 300 OrthoCarolina practitioners see more than one million patient visits across North and South Carolina each year.