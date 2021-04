Charlotte Residents: How Do You Get Your News?

How do you get information, news, or stories about your community? The Tow Center for Digital Journalism at Columbia University is conducting a research study and would like to hear from Charlotte residents about your experiences and suggestions for improving community news. They will be conducting hour-long online focus group discussions the week of April 26th in English and Spanish. Residents who are selected to participate will each receive a $40 e-gift card (from Target or Amazon) in appreciation for their time. Please sign up if interested here:

bitly.com/CharlotteDiscussions

bitly.com/CharlotteDiscussionSpanish

¿Cómo obtiene información, noticias o historias sobre su comunidad? El Centro Tow para el Periodismo Digital de la Universidad de Columbia está llevando a cabo un estudio de investigación y le gustaría escuchar a los residentes de Charlotte acerca de sus experiencias y sugerencias para mejorar las noticias de la comunidad. Llevarán a cabo discusiones de grupos focales en línea de una hora de duración la semana del 26 de abril en inglés y español. Los residentes que sean seleccionados para participar recibirán cada uno una tarjeta de regalo electrónica de $ 40 (de Target o Amazon) en agradecimiento por su tiempo. Regístrese aquí si está interesado:

