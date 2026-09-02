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North Carolina Youth Orchestra Fall Chamber Recital

North Carolina Youth Orchestra Fall Chamber Recital

Join NCYO for our first-ever student chamber recital. Hosted at the beautiful St. Alban’s Episcopal Church in Davidson, this recital will feature performances of members of our Orchestra. Admission is free, but tickets are required for entry.

Supporting Young Musicians: By attending this concert, you not only treat yourself to an extraordinary musical experience but also support the dreams and aspirations of our talented young musicians. Your presence in the audience helps nurture the next generation of musicians, ensuring music continues to thrive in our community.

St. Alban's Episcopal Church
06:00 PM - 07:00 PM on Sat, 12 Sep 2026
Get Tickets

Event Supported By

North Carolina Youth Orchestra
704-710-6498
kfugitt@ncyo.com
www.ncyo.com

Artist Group Info

kaylafugitt7@gmail.com
St. Alban's Episcopal Church
301 Caldwell Lane
Davidson, North Carolina 28115
7046772412
sk26477@gmail.com
https://www.saintalbansdavidson.org/