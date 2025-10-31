¿Recibes beneficios de SNAP? Dónde encontrar recursos en el área de Charlotte

Con el cierre del gobierno federal que se espera se prolongue a través de noviembre, muchos empleados federales no recibirán sus cheques de pago y los beneficios de SNAP se suspenderán temporalmente. En Carolina del Norte, alrededor de 1.4 millones de residentes dependen de la asistencia de SNAP. En el condado de Mecklenburg, esa cifra ronda los 140,000.

WFAE ha recopilado una lista de organizaciones y programas locales que ofrecen comestibles gratuitos y apoyo alimentario para quienes se vean afectados:

Condado de Mecklenburg

Mercados de agricultores Los usuarios de SNAP pueden mostrar su tarjeta EBT para recibir $50 en créditos por día para usar en los siguientes mercados:

Charlotte Regional Market: sábados de 8 a.m. a 12:30 p.m. Dirección: 1801 Yorkmont Rd, Charlotte

Davidson Market: sábados de 9 a.m. a 12 p.m. Dirección: 120 S Main St., Davidson, NC

Matthews Community Market: sábados de 8 a.m. a 12 p.m. Dirección: 188 N Trade St., Matthews, NC

South End Market: sábados de 8 a.m. a 1 p.m. Dirección: 2000 South Blvd, Charlotte, NC

Uptown Market: sábados de 8 a.m. a 12:30 p.m. Dirección: 300 S Davidson St, Charlotte

Iglesia Adventista del Séptimo Día Charlotte Central

Dirección: 4620 East W.T. Harris Boulevard, Charlotte, NC 28215

En asociación con Second Harvest Food Bank of Metrolina, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Charlotte Central, en el este de Charlotte, ofrece comestibles gratuitos los lunes y martes de 2 a 4 p.m. Se requiere registrarse en el lugar con una identificación con foto y comprobante de ingresos del hogar.

Horario: lunes y martes de 2 a 4 p.m.

Teléfono: (862) 588-3870

Second Harvest Food Bank of Metrolina

Second Harvest Food Bank of Metrolina ofrece alimentos gratuitos en numerosos sitios en todo Charlotte.

Haz clic aquí para ver una lista de despensas y sus horarios de operación.

Nourish Up

Nourish Up ofrece comestibles para una semana, disponibles para recoger o recibir por entrega. Las familias pueden recibir comestibles hasta 12 veces al año. Las despensas están ubicadas en diferentes puntos del área de Charlotte.

Haz clic aquí para ver la despensa más cercana a tu domicilio.

Camino Health Center

Dirección: 133 Stetson Dr, Charlotte, NC

Camino Health Center, ubicado en el noreste de Charlotte, ofrece comestibles gratuitos.

Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., sábados de 8 a.m. a 1 p.m.

Haz clic aquí para aplicar.

Hearts & Hands Food Pantry

Dirección: 4040B Chesapeake Drive, Charlotte, NC

Despensa móvil de alimentos solo con cita previa. Ofrecen asistencia alimentaria de emergencia mediante recogida o entrega. Para acceder, solo hay que programar una cita en su sitio web .

Teléfono: (980) 292-0357 Mensaje de texto: (980) 292-0010 Correo electrónico: help@heartsandhandsfoodpantry.com

The Bulb Mobile Market

The Bulb Mobile Market es un mercado móvil gratuito abierto a toda la comunidad.

Para ver el horario y las ubicaciones del mercado cerca de ti, haz clic aquí .

Contacto y prensa: lisa@thebulbgallery.org

Galilee Ministries of East Charlotte

Dirección: 3601 Central Avenue, Charlotte, NC

No se necesita referencia para acceder a Lydia’s Pantry en Galilee. Para obtener más información, haz clic aquí .