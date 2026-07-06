Community Art Market | Six Charlotte Artists from ArtPop
Community Art Market | Six Charlotte Artists from ArtPop
Six Charlotte painters affiliated with ArtPop Street Gallery are showing original work at an evening art market in SouthPark. Artists include Ann Travis, Doris Barahona, John Komisin, Jude Robinson, Margaret Fleeman, and Mary Kamerer. Wine and charcuterie provided by host Tim Petrinec of QC Home Advisors. Free admission, open door, no RSVP required.
Berkshire Hathaway HomeServices Carolinas Realty
05:00 PM - 08:00 PM on Fri, 31 Jul 2026
Event Supported By
QC Home Advisors | Berkshire Hathaway HomeServices Carolinas Realty
7047710815
tim@qchomeadvisors.com
Artist Group Info
timpetrinec@gmail.com
Berkshire Hathaway HomeServices Carolinas Realty
6801 Carnegie Blvd Suite 101Charlotte, North Carolina 28211
7047710815
tim@qchomeadvisors.com