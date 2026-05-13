rasAnubhavam - Carnatic Veena Concert
rasAnubhavam - Carnatic Veena Concert
An evening of enthralling veena on Swathi Thirunal compositions in praise of Lord Padmanabha by Kalamamani Mudikondan SN Ramesh.
Private Residence
15-20
05:20 PM - 11:59 PM on Sat, 27 Jun 2026
Event Supported By
rasaAnubhavam
980-339-6960
rasanubhavam.charlotte@gmail.com
Artist Group Info
Mudikondan SN Ramesh
Private Residence
210 Sugarplum courtWeddington, NC, North Carolina 28104
9803396960
rasanubhavam.charlotte@gmail.com