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rasAnubhavam - Carnatic Veena Concert

rasAnubhavam - Carnatic Veena Concert

An evening of enthralling veena on Swathi Thirunal compositions in praise of Lord Padmanabha by Kalamamani Mudikondan SN Ramesh.

Private Residence
15-20
05:20 PM - 11:59 PM on Sat, 27 Jun 2026
Get Tickets

Event Supported By

rasaAnubhavam
980-339-6960
rasanubhavam.charlotte@gmail.com

Artist Group Info

Mudikondan SN Ramesh
Private Residence
210 Sugarplum court
Weddington, NC, North Carolina 28104
9803396960
rasanubhavam.charlotte@gmail.com