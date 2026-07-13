© 2026 WFAE

Mailing Address:
WFAE 90.7
P.O. Box 896890
Charlotte, NC 28289-6890
Tax ID: 56-1803808
90.7 Charlotte 93.7 Southern Pines 90.3 Hickory 106.1 Laurinburg
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

The Journey Within: Wisdom and Meditation with Gurudev Sri Sri Ravi Shankar

The Journey Within: Wisdom and Meditation with Gurudev Sri Sri Ravi Shankar

Join Gurudev Sri Sri Ravi Shankar for an evening of guided meditation and practical wisdom for navigating stress, anxiety, and burnout. Open to the public and accessible to complete beginners.

Oasis Shriners
$50-$200
07:00 PM - 09:00 PM on Fri, 24 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

Art of Living foundation
events.charlotte@us.artofliving.org
http://www.artofliving.org

Artist Group Info

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar
Oasis Shriners
604 Doug Mayes Place
Charlotte, North Carolina 28262