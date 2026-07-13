The Journey Within: Wisdom and Meditation with Gurudev Sri Sri Ravi Shankar
The Journey Within: Wisdom and Meditation with Gurudev Sri Sri Ravi Shankar
Join Gurudev Sri Sri Ravi Shankar for an evening of guided meditation and practical wisdom for navigating stress, anxiety, and burnout. Open to the public and accessible to complete beginners.
Oasis Shriners
$50-$200
07:00 PM - 09:00 PM on Fri, 24 Jul 2026
Event Supported By
Art of Living foundation
events.charlotte@us.artofliving.org
Artist Group Info
Gurudev Sri Sri Ravi Shankar
Oasis Shriners
604 Doug Mayes PlaceCharlotte, North Carolina 28262