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Everything’s Fine, Obviously

Everything’s Fine, Obviously

An old flame, buried secrets, and a squirrel. What could possibly go wrong?

Charlotte’s Off-Broadway presents Everything’s Fine, Obviously, a new play by Meghan Lowther blending sharp comedy, romance, Greek mythology, and heartfelt surprises.

Enter Sybil’s eccentric world, where laughter and heartbreak live side by side and nothing is quite what it seems.

Performance Dates and Promotions

Thursday, October 29, 7:30 p.m. | Opening Night + Talkback

Friday, October 30, 7:30 p.m. | Buy One, Get One Free

Saturday, October 31, 7:30 p.m.

Sunday, November 1, 2:00 p.m. | Matinee

Wednesday, November 4, 7:30 p.m. | Pay What You Can

Thursday, November 5, 7:30 p.m.

Friday, November 6, 7:30 p.m. | Buy One, Get One Free

Saturday, November 7, 7:30 p.m.

FREE Parking at The VAPA Center lot.

Regular tickets: $25

Charlotte’s Off-Broadway Black Box Theatre at the VAPA Center
25
07:30 PM - 09:30 PM, every day through Nov 07, 2026.
Get Tickets

Event Supported By

Charlotte's Off-Broadway
charlottesoffbroadway@gmail.com
https://charlottesoffbroadway.com/
Charlotte’s Off-Broadway Black Box Theatre at the VAPA Center
731 N. College St.
Charlotte, North Carolina 28202
charlottesoffbroadway@gmail.com
https://charlottesoffbroadway.com/