Everything’s Fine, Obviously
Everything’s Fine, Obviously
An old flame, buried secrets, and a squirrel. What could possibly go wrong?
Charlotte’s Off-Broadway presents Everything’s Fine, Obviously, a new play by Meghan Lowther blending sharp comedy, romance, Greek mythology, and heartfelt surprises.
Enter Sybil’s eccentric world, where laughter and heartbreak live side by side and nothing is quite what it seems.
Performance Dates and Promotions
Thursday, October 29, 7:30 p.m. | Opening Night + Talkback
Friday, October 30, 7:30 p.m. | Buy One, Get One Free
Saturday, October 31, 7:30 p.m.
Sunday, November 1, 2:00 p.m. | Matinee
Wednesday, November 4, 7:30 p.m. | Pay What You Can
Thursday, November 5, 7:30 p.m.
Friday, November 6, 7:30 p.m. | Buy One, Get One Free
Saturday, November 7, 7:30 p.m.
FREE Parking at The VAPA Center lot.
Regular tickets: $25