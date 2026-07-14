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Par for a Purpose Charity Golf Tournament

Par for a Purpose Charity Golf Tournament

Play for a purpose! Enjoy golf, contests, prizes, a golf ball cannon, food and drinks while raising funds for Soul to Soul Outreach, helping Charlotte's homeless community.

Rocky River Golf Club
$200
09:00 AM - 03:30 PM on Thu, 30 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

Soul to Soul Outreach, Inc.
info@soultosouloutreach.org
www.soultosouloutreach.org
Rocky River Golf Club
6900 Bruton Smith Blvd
Concord, North Carolina 28027
3173065800
dave@crownharvesthardware.com
https://events.golfstatus.com/event/1098d30f-3b40-4af7-bda7-e47919deb53d