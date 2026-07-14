Par for a Purpose Charity Golf Tournament
Par for a Purpose Charity Golf Tournament
Play for a purpose! Enjoy golf, contests, prizes, a golf ball cannon, food and drinks while raising funds for Soul to Soul Outreach, helping Charlotte's homeless community.
Rocky River Golf Club
$200
09:00 AM - 03:30 PM on Thu, 30 Jul 2026
Event Supported By
Soul to Soul Outreach, Inc.
info@soultosouloutreach.org
Rocky River Golf Club
6900 Bruton Smith BlvdConcord, North Carolina 28027
3173065800
dave@crownharvesthardware.com