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Shane Tucker, Artist-in-Residence

Shane Tucker, Artist-in-Residence

Catawba potter Shane Tucker appears at USC Lancaster's Native American Studies Center, demonstrating and discussing pottery techniques on select dates from August through December. Tucker appears as Artist-in-Residence courtesy of a 2027 South Carolina Arts Commission Folklife and Traditional Arts Grant.

Native American Studies Center
01:00 PM - 05:00 PM on Sat, 15 Aug 2026

Event Supported By

Native American Studies Center
803-313-7172
usclnasp@mailbox.sc.edu
Native American Studies Center (USC Lancaster)
Native American Studies Center
119 S. Main St.
Lancaster, South Carolina 29720
803-313-7172
usclnasp@mailbox.sc.edu
www.sc.edu/lancaster/nas