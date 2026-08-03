Shane Tucker, Artist-in-Residence
Shane Tucker, Artist-in-Residence
Catawba potter Shane Tucker appears at USC Lancaster's Native American Studies Center, demonstrating and discussing pottery techniques on select dates from August through December. Tucker appears as Artist-in-Residence courtesy of a 2027 South Carolina Arts Commission Folklife and Traditional Arts Grant.
Native American Studies Center
01:00 PM - 05:00 PM on Sat, 29 Aug 2026
Event Supported By
Native American Studies Center
803-313-7172
usclnasp@mailbox.sc.edu
Native American Studies Center
119 S. Main St.Lancaster, South Carolina 29720
803-313-7172
usclnasp@mailbox.sc.edu