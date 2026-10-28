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Opera Carolina presents The Medium

Opera Carolina presents The Medium

Victoria Livengood stars in Menotti’s haunting The Medium, a gripping psychological thriller where a fraudulent séance takes a terrifying turn. As illusion and reality collide, fear and obsession spiral toward a shocking conclusion.

Dale F. Halton Theater
$18.19 to $253.81
08:00 PM - 09:30 PM on Sat, 14 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Opera Carolina
704.332.7177 x105
education@operacarolina.org
https://operacarolina.org/

Artist Group Info

Opera Carolina
gail@operacarolina.org
Dale F. Halton Theater
1206 Elizabeth Ave
Charlotte, North Carolina 28204